女子プロレスの「スターダム」が5日に公式サイトを更新。所属する上谷沙弥（29）が一定期間の休暇に入ることを伝えた。公式サイトでは「上谷沙弥選手につきまして、現在の体調面を考慮し会社の判断として一定期間の休暇を設ける事といたしました」と告知。「これに伴い次回以降の大会を欠場いたします。復帰は2月7日(土)エディオンアリーナ大阪第1競技場大会を予定しております」とし「上谷沙弥選手の試合を楽しみにして下さ