２５年シーズンのＪ１王者・鹿島は７日、２月開幕の特別大会「明治安田百年構想リーグ」に向け、茨城・鹿嶋市内のクラブハウスで始動した。＊＊＊鬼木達監督の「この時期は当たり前」という考えのもと、チームは午前／午後の二部練習で始動となった。午前はレクリエーション的要素を交えたメニューも行いつつ、最後はハーフコートのポゼッションゲーム（１タッチ制限）で締めるなど、密度の濃いトレーニングとなった