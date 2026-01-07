オズワルドの伊藤俊介が５日、ＴＢＳ系「今夜は５人で占います」に出演。蛙亭・イワクラと破局後、再び芸人と同居していることを明かしたが、その同居芸人が「運をとっていった」と鑑定され、納得した。２５年はＭ−１も早々に敗退、イワクラとも破局するなど、散々だった伊藤。だが鑑定によると、今年は仕事が多忙になり、本当に運勢が良くなる２７年に向けて足場を固めるべきと言われ嬉しそうな表情を浮かべた。さらに鑑定