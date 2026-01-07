６日、始動式の会場で花火ショーを楽しむ市民。（長春＝新華社記者／許暢）【新華社長春1月7日】中国吉林省長春市の肆季南河岸線公園で6日、第12回全国大衆氷雪シーズンの始動式が開かれた。期間中同市ではさまざまなウインタースポーツ関連イベント100件以上が行われる。また、全国で公演や競技大会、カーニバルイベントなど2千件余りが開催され、数百万人の参加が見込まれる。６日、ビデオを通じてあいさつする国際オリンピッ