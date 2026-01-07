インタビューに応じる九州電力の西山勝社長九州電力の西山勝社長は7日までに共同通信のインタビューに応じた。検討中の原発新設に関し「（10年先以降の）電力需要がどうなるかしっかり見極めなければいけない」と説明し、社内での検証を加速する考えを示した。建設に踏み切るには、原発が利益を生む事業であることが不可欠と繰り返し、国の支援拡充を求めた。九電は25年5月、次世代型原発の建設検討を表明。西山氏は既存の原発