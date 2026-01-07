ガソリンスタンドでの給油＝東京都内経済産業省が7日発表した5日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、2025年12月22日の前回調査より2円30銭安い155円70銭だった。21年6月以来、約4年半ぶりの安値水準。ロシアとウクライナの和平交渉が進展するとの期待感を背景に、ロシア産の供給拡大を見込んで原油相場が下落した影響が出た。ガソリン税に1リットル当たり25円10銭を上乗せする暫定税率は、25年12月