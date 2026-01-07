共同通信グループのNNAによるアジアの日系企業駐在員らへの調査で、勤務する国・地域の事業に米トランプ政権の高関税政策の影響が出ていないとする回答がほぼ半数に上った。既に影響が出ているとの回答の2倍を超え、現状では各国・地域の経済打撃が限定的であることが示された。調査は昨年12月、中国や韓国、台湾、東南アジア各国、インド、オーストラリアなど15カ国・地域の駐在員らにインターネットで実施し、589人が答えた