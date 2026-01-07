サッカー・元ポルトガル代表のルイス・フィーゴ氏が6日、自身のSNSを更新し、日本を満喫した様子を投稿しました。フィーゴ氏は、現役時代スペインの強豪・レアル マドリードやポルトガル代表として活躍したサッカー界のレジェンド。バロンドール賞やFIFA年間最優秀選手賞など、個人賞も数多く獲得しました。そんなフィーゴ氏が今回、自身のインスタグラムを更新。「Amazing time in japan」とつづり、富士山や寺院、スカイツリーが