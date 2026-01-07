ファイターズは7日(水)に千葉県・鎌ヶ谷スタジアムで新人合同自主トレを開始しました。新人7選手が室内練習場でダッシュやキャッチボール、ノックを受けるなど3時間ほど汗を流しました。ドラフト1位の大川慈英投手は「やっと一歩目が切れた。プロトレーニングは1つ1つの動作をこれまで以上に丁寧にやらないとできていない部分が見つかり新しい刺激になった。同期入団の選手たちと切磋琢磨して、お互い高めあえた