ファイターズの山縣秀選手が7日(水)、千葉県・鎌ヶ谷スタジアムで自主トレを行いました。オフシーズンは週4回のウエイトを週6回に増やすなど主に筋力トレーニングに力を入れていたという山縣選手。体重も2キロほど増量しました。2年目となる今シーズンについては「新しい年は改めてゼロからのスタートだと思うので勝負の年になる。目標はゴールデングラブ賞を獲ること。自分から守備を取ると