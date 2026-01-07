日本維新の会は、所属の地方議員が、一般社団法人の理事に就くことで国民健康保険料の支払いを逃れていると指摘されたことを受け党内の調査を実施し、中間報告を公表しました。維新の中間報告によりますと、調査は2025年12月20日から2026年1月5日まで実施。特別党員を対象にアンケート調査を行い、803人から回答がありました。調査の結果、一般社団法人に関与があると答えたのは4人兵庫県・長崎寛親県議、赤石理生県議神戸市