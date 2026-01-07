13人組グループ・SEVENTEENのドギョムとスングァンによる新ユニット・DxS（SEVENTEEN）の1stミニアルバム『Serenade』が、12日にリリースされる。それに先立って、タイトル曲「Blue」のミュージックビデオ（MV）に俳優のイ・ユミとノ・サンヒョンが参加することが7日、発表された。【写真】韓ドラの質感！DxS（SEVENTEEN）「Blue」MVSEVENTEENが所属するHYBE Music Groupのレーベル「Pledis Entertainment」によると、「Blue」