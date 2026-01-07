東京証券取引所7日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。中国の対日輸出規制強化を受け、企業活動への悪影響が懸念された。前日に終値の最高値を更新した反動で、利益を確定する売り注文も出た。終値は前日比556円10銭安の5万1961円98銭。東証株価指数（TOPIX）は27.10ポイント安の3511.34。出来高は約23億8993万株だった。