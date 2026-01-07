７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５５６円１０銭（１・０６％）安の５万１９６１円９８銭だった。３営業日ぶりに下落した。日経平均は５、６日の２日間で計２１００円超上昇し、６日には約２か月ぶりに最高値を更新した。その反動で７日は利益を確定させる売りが出やすくなった。また、中国商務省が６日、日本へのデュアルユース（軍民両用）製品の輸出の禁止を発表したことも投資家心理を悪化