ドローン関連株＝物色人気化。ＡＣＳＬやＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ブルーイノベーション、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅがストップ高。読売新聞オンラインが７日に「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定した『ドローン（無人航空機）』の国産化支援に乗り出す」と報じた。これを手掛かりとして、ドローン関連株に物色の矛先が向かった。記事によると、政府は研究開発や設備投資に必