記者会見するエヌビディアのジェンスン・フアンCEO＝6日、米ラスベガス（共同）【ラスベガス共同】米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は6日、米ラスベガスで記者会見し、人工知能（AI）は単なるツールではなく、人間のように業務をこなす「労働力」に進化するとの認識を示した。AIや人型ロボットが人間の職を奪うとの懸念に対し、フアン氏は「全く正反対のことが起きる」と反論。深刻な人手不