日産自動車の「スカイラインGT―R」日産自動車とホンダは、販売を終了したスポーツカーの補修事業を強化する。海外で日本の旧型モデルが人気を集める一方、部品の生産も打ち切っているため修理が難しく、顧客の需要が高まっているからだ。日産は昨年12月、旧型車の修理や改造を手がける事業の対象車種や地域を広げると発表した。背景にはスポーツカー「スカイラインGT―R」や「フェアレディZ」の愛好家が世界的に増えているこ