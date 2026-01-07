練習を見守るJ1鹿島の鬼木監督（右端）＝茨城県鹿嶋市昨季J1王者の鹿島が7日、茨城県鹿嶋市で2026年の初練習を行い、就任2年目の鬼木監督は2月開幕の百年構想リーグでの優勝を目標に掲げ「そこに向かって突き進んでいく意識で戦っていければ」と決意を口にした。膝の大けがで長期離脱していた主力DFの安西と関川も全体練習に参加し、緊張感のある雰囲気の中でパス回しなどを行った。現状ではJリーグの他クラブからの補強はなく