【抽選予約受付期間：1月19日12時～1月25日23時59分】 「『DEATH NOTE』ラベル／インバーゴードン1973」：価格 20,900円 「『DEATH NOTE』ラベル／ウィリアムソン2010」：価格 30,800円 小学館集英社プロダクション(ShoPro)は、ウイスキー評論家・山岡秀雄氏が厳選した「『DEATH NOTE』ラベル・ウイスキー」を発売する。 今回発売されるのは、20