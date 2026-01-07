引っ越してきた秋田市で、初めてのスキー場を体験した子どもたちの映像がABSあきたアプリに届きました。6日の午前11時半ごろ、新雪が積もった緩やかなゲレンデをスノーストライダーで滑り降りる子どもたちの様子が撮影されています。撮影者によりますと、東京から秋田市に移住してきて、子どもたちはこの日が初めてのスキー場だったということです。子どもたちは、ほぼ同じ場所で相次いで転んでしまいまし