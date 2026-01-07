1月6日（現地時間5日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツのイーメイ・ユドカHC（ヘッドコーチ）は、4日のダラス・マーベリックス戦で右足首を捻挫したアルペレン・シェングンが、10～14日欠場する見込みと明かした。 シェングンは、今シーズン28試合の出場で平均21.8得点9.0リバウンド6.5アシスト1.5スティール1.0ブロックにフィールドゴール成功率51.2パ