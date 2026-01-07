ベーシストのヴィンセン・ガルシア（Vincen Garcia）が、ビルボードライブ公演を4月27日に横浜、5月1日に大阪にて開催する。 （関連：ジャズ界の頂点に君臨するベーシスト、アヴィシャイ・コーエンとイスラエルジャズの今） 今回の日本ツアーは、2025年に開催された初来日公演以来のビルボードライブ公演に。全大陸を巡るワールドツアーも開催予定のガルシアによる最