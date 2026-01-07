午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８９４、値下がり銘柄数は６４９、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位にサービス、精密機器、海運、医薬品など。値下がりで目立つのは鉱業、石油・石炭、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS