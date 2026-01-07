サンダーランドが好調だ。プレミアリーグでの順位は、シーズンの折り返し地点を過ぎた20節終了時で「８位」。昨季のチャンピオンシップ（イングランド２部）を４位で終え、プレーオフを勝ち抜き、「プレミア行きの最終切符」を手にした。当然プレミアリーグで大苦戦が予想されたわけだが、一時は４位につけるなど、ここまで大健闘を見せている。２部の昨季覇者リーズが現在16位、２位のバーンリーが降格圏の19位に沈んでいる