元韓国代表のレジェンドで、清水エスパルスや横浜F・マリノスでもプレーしたアン・ジョンファン氏が来日したようだ。古巣の横浜FMは１月７日、公式Xで、2004〜2005年シーズンに在籍されたアン・ジョンファン氏が本社を訪問したと報告。「波戸康広アンバサダーと久しぶりの交流を楽しみました！」と綴り、その模様を収めた動画を公開した。 この投稿に、SNS上では「ジョンファンが今でもマリノスと繋がり持ってくれてる