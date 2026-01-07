【その他の画像・動画等を元記事で観る】 香取慎吾と山本耕史が、エンターテインメントの世界で活躍するアーティストふたりが一夜限りの共演を繰り広げるNHKの特集番組『ふたりフェス』（NHK BSにて1月17日21時より放送）に登場することが発表となった。 ■ふたりの出会いは2004年放送の大河ドラマ『新選組！』 2004年放送の大河ドラマ『新選組！』出演以来、舞台やドラマでの共演、またプライベートでも親交