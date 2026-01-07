サンエー [東証Ｐ] が1月7日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比1.9％増の131億円となり、通期計画の177億円に対する進捗率は5年平均の71.6％を上回る73.7％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.9％増の46.8億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績であ