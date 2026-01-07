暁飯島工業 [東証Ｓ] が1月7日後場(15:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比46.0％増の2.9億円に拡大し、9-2月期(上期)計画の5.6億円に対する進捗率は52.7％に達し、5年平均の31.7％も上回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.6％→12.8％に大幅改善した。 株探ニュース