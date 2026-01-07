7日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝156円38銭前後と、前日午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円86銭前後と49銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース