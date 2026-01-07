JR北海道は2026年3月に、札幌・大和ハウスプレミストドームで開催されるコンサートに合わせて臨時特急を運転すると発表しました。運行予定日は「嵐」の公演日となる3月13日（金）～15日（日）と、「Vaundy」の公演日の28日（土）のあわせて4日間です。臨時特急はカムイ95号（札幌22:05発 旭川23:30着）とライラック97号（札幌23:16発 旭川0:47着）の2便で、3月13日・14日はカムイ95号とライラック97号、15日はカ