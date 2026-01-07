俳優の清水尚弥(30)が7日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。清水は「この度かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性と入籍いたしました」と報告。「まだまだ未熟者ですが、俳優としてより良い表現ができる様今後も邁進してまいります。日頃より応援して下さる皆様、お世話になっている関係者の皆様には心より感謝をすると共に今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。さらに