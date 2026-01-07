SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）が7日、結婚会見を行った。東海地方で大活躍の2人だが、会見の場所に選んだのは都内のホテル。辻本は「一番頭を悩ませたポイント」とし、その理由を明かした。冒頭、淡いピンクの着物の松井とグレーの着物を着た辻本が金屏風の前に登場。12月の公演でかかとを骨折した辻本は松葉づえを持って姿を見せた。辻本は「どこで会見