阪神の新人合同自主トレが7日、兵庫県尼崎市のファーム施設「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」でスタート。ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）はキャッチボール、ダッシュなどを行い汗を流した。この日は平日にもかかわらず、約800人のファンが集結。初日を無事終え、立石は「充実できてましたし、ファンの方だったり、いろんな人が声かけてくださったのでとても嬉しかったです」と目を細めた。ウオーミングアップ後に、