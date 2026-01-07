野球殿堂博物館（東京）に１本の軟式野球用バットが保管されている。長嶋茂雄・読売巨人軍終身名誉監督（昨年６月に８９歳で死去）が現役時代の１９７３年５月、東北地方の遠征でふがいない結果に終わった試合の後、仙台市内のすし店で素振りの練習に使ったという。翌日には、東北地方の公式戦で唯一となる本塁打を放った長嶋さん。同館主任学芸員の関口貴広さん（５０）は「１本のバットにもエピソードがあり、長嶋さんらしい」