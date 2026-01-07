長期にわたって家賃を滞納し、ロサンゼルスの借家から立ち退きを迫られている米俳優ミッキー・ローク（７３）が今週、ロス郊外ウェストハリウッドのホテルに愛犬を連れてチェックインする姿が目撃された。ロークの家賃未納額は約６万ドル（約９４０万円）に上り、ロサンゼルス上級裁判所は先月、ロークに対し、指定した日から３日以内に未納額を支払わなければ退去することを命じていた。そんなロークの窮地を救うため、元マ