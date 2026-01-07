高松空港 日本航空とANAは6日、年末年始（2025年12月26日～2026年１月4日）の利用客をまとめました。 高松・羽田線の利用率は、日本航空が84.3％（前年比+4.1ポイント）、ANAが85.4％（前年比＋6.8ポイント）でした。期間中の利用客数は日本航空が1万9484人、ANAが2万506人で、日本航空が6.1％増、ANAが約4.3％増となりました。 下りのピークは日本航空が12月31日、ANAが27日で、上りのピークは日本