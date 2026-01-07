山形地方裁判所と家庭裁判所の新所長に着任した田中秀幸さんが1月6日着任会見に臨み、「裁判所が国民にとって身近で利用しやすい機関であるよう努めたい」と抱負を語りました。12月16日付けで、山形地方裁判所と家庭裁判所の所長に就任したのは、徳島県出身の田中秀幸さん（60）です。1993年に裁判官となり、33年目。東京や大阪などで主に民事事件を担当してきました。田中所長は、今年5月から施行される民事訴訟手続きのなどのデ