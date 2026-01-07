【新華社北京1月7日】中国外交部の報道官は7日、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長が招きに応じ、7〜12日の日程でエチオピア、ソマリア、タンザニア、レソトを訪問し、アフリカ連合（AU）本部で「中国・アフリカ人文交流年」の開幕式にも出席すると発表した。中国外交部長が新年最初の外遊先としてアフリカを訪問するのは36年連続となる。