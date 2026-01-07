女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は８日に、第６９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の結婚が松野家に認められる。しかし、トキが三之丞（板垣李光人）と会っているところをヘブンが目撃。三之丞のことをひた隠しにするトキに再びヘブンは不満を募らせる。晴れて結