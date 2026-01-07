東都大学野球リーグ2部に所属する日大の26年度新入生が7日、分かった。昨春に2部に降格すると、同秋は2部3位に留まったが、1部昇格に向けて力になる逸材が全国から集結した。片岡昭吾監督は「全員に期待しています。毎年、良いご縁をいただいています。1年生に頼るというより、競争に加わっていってほしいです」と語った。昨年の春夏甲子園に出場した山梨学院・萬場は強打の内野手として即戦力の期待できる。樹徳の井達も