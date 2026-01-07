中国が「軍民両用品」の輸出規制強化を発表したタイミングに合わせ中国国営メディアは識者の意見として「レアアース規制強化」を示唆しました。【映像】中国の工場で作業する様子中国国営の「チャイナ・デイリー」は6日、識者の意見として「最近の日本の悪辣な態度に鑑みて中国政府はレアアースの輸出規制強化を考慮している」と報じました。これに先立ち中国商務省は鉱物資源のサマリウムを含む7種類のレアアース関連品目な