思わず笑ってしまうビーグルさんの動きが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で165万1000回再生を突破し、「面白過ぎるｗｗ」「ごめんけど爆笑した」「もはや曲芸の域(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬に初めて『靴下』を履かせた結果→慣れなさ過ぎて…思わず笑う『衝撃的な動き』】 靴下に挑戦したビーグル Instagramアカウント「shopping_monster1224」の投