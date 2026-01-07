フジドリームエアラインズ（FDA）は、「2026年の初売りセール」を1月6日から13日まで実施している。FDA会員限定割引運賃「メンバーズプライス」の販売のほか、飛行機＋ホテルの旅行商品のタイムセールの実施、旅行先が直前にわかるミステリーツアーの販売、航空券などが当たる「LINE新年おみくじキャンペーン」を実施する。航空券と旅行商品の設定期間は1月26日から3月28日搭乗・帰着分まで、ミステリーツアーは1月19日から3月19日