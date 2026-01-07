2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催を予定している『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）が追加情報を発表した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』豪華出演者第4弾発表注目のメインアーティスト第2弾として、CANDY TUNEの出演が決定した。代表曲「倍倍FIGHT!」で注目を集め、「第76回NHK紅白歌合戦」への初出場