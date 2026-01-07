日本ハムは７日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で新人合同自主トレをスタート。ドラフト２位のエドポロケイン外野手（大阪学院大）は、ポジション奪取へ技術向上をテーマに掲げた。ひときわ元気に、屋内練習場に声を響かせた。新人合同自主トレ初日のメニューを終え「１日目ということで、そこまで強度の高い練習じゃなかったんですけど、自分たちでしっかり声を出して、いい練習ができたかなと思います」と振り返った。疲労具合を聞