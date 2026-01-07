元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚が7日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。SNSにおける自身のポリシーを明かした。【写真】美バストまぶしい水着ショットを公開した渡邊渚渡邊は「防犯上、SNSはリアルタイムでは投稿しない派です！」と書き出し、「ニューヨークに行ったのも冬の始まり頃」「仕事で更新しなければいけない日が決まっているので写真が時系列通りに並ぶことはないです！」