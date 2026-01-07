クマにイラスト環境省は7日までに、2025年4〜11月のクマの出没件数が全国で4万7038件（速報値）に上ったと発表した。記録が確認できる09年度以降、最多だった23年度の2万4348件を大きく上回り過去最多となっている。公表していない北海道、生息していないとされる九州、沖縄は除いた。捕獲数（北海道を含む）は計1万2659頭（速報値）で、記録が確認できる06年度以降、23年度の9276頭を超え、過去最多。環境省によると、4〜11月