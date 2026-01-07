県職員に不適切なメッセージを送ったとして、昨年１２月に辞職した福井県の杉本達治前知事（６３）について、県は７日、杉本氏のセクハラ行為を認定する特別調査委員の報告書を公表した。杉本氏が女性職員４人に送ったＬＩＮＥやメールなど約１０００通がセクハラに当たるとし、脚や尻を触るなどの身体的接触３件の被害証言も「信用性が高い」と認定。職員の精神的被害は深刻として、「杉本氏の責任は重大」と厳しく批判した。