大相撲の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が７日、東京・中央区の荒汐部屋に出稽古し、新大関・安青錦（安治川）らを相手に計８番相撲を取った。幕内・若隆景（荒汐）を相手にするどい立ち合いから右を差して一気に寄り切る場面があり、持ち前のスピード感ある相撲が光った。稽古後は「動きはいい感じ」と振り返ったが、番数が８番にとどまったことについては「もう少し番数を取りたいなと思う。また明日やる」と話した。２０２５年