日本ハムの新庄剛志監督（53）が7日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設でスタッフ会議に出席し、今年初めて取材対応を行った。オフにソフトバンクを自由契約となった有原航平投手（33）の6年ぶり古巣復帰が決定し、指揮官は「クリスマスからとんでもないプレゼントをもらって。有原君を獲ってもらって。（伊藤と）2年連続最多勝2人？ふふふ。優勝に近づいたというね。うれしいクリスマスでしたね」と、笑みを浮かべた。3月27日からの開幕